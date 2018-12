Tramp u bedaku zbog Sirije: Da je neko drugi vratio vojnike, bio bi heroj!

Predsednik SAD objavio je na Tviteru da bi bilo ko drugi, osim njega, objavio da "nakon desetkovanja Islamske države u Siriji" planira da vrati trupe iz te zemlje, ta osoba bila "najpopularniji heroj u Americi". On je tako odgovorio na reakcije koje su usledila nakon njegove odluke da povuče američke trupe iz Sirije. If anybody but your favorite President, Donald J. Trump, announced that, after decimating ISIS in Syria, we were going to...