Najbolja Bogdanovićeva partija u poslednjih nekoliko nedelja

Bogdan Bogdanović je odigrao sinoć jednu od najboljih partija ove sezone. Bio je vrlo raspoložen protiv Nju Orleans Pelikansa. Na parketu je proveo 34 minuta i za to vreme ubacio je 24 poena, imao je četiri skoka, sedam asistencija i jednu ukradenu loptu. Imao je šut iz igre 7/16 (43%), a trojke je gađao 2/5 (40%). Može on to i bolje. A to znači da postoji još prostora za napredak i u igri i u statistici. Zadovoljan je bio njegovom partijom...