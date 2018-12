Uhapšena petočlana grupa, zaplenjeno 47 kila marihuane

Uhapšeni su A.S. (50) i D.G. (45), obojica iz Subotice, S.S. (34) iz Bujanovca, i policijski službenici Policijske uprave u Vranju Đ. S. (31) i S.N. (31) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kaže se u saopštenju MUP-a. Oni se sumnjiče da su od decembra prošle do decembra ove godine nabavljali na teritoriji KiM marihuanu u količinama od 15 do 40 kilograma, koju...