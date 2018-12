Državi prete sudske presude od milijardu evra

Prekjuče je objavljena presuda Osnovnog suda u Bačkoj Palanci po kojoj PIO fond ima da isplati tužiocu 351.478 dinara koliko iznosi razlika u obračunatoj (prema rešenju PIO) i isplaćenoj (nakon primene zakona o smanjenju penzija) penziji od decembra 2015. do decembra 2017. godine plus još 53.676 dinara na ime zakonske zatezne kamate i sve to uvećano za sudske troškove od 73.403 dinara. U obrazloženju presude se navodi da je tuženi (PIO fond)...