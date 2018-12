Vučić: Plan Prištine je da do marta izbriše granice sa Albanijom

Vučić je na koferenciji za medije u Predsedništvu naveo da će Priština u više faza do marta izbrisati granice sa Albanijom i da će pokušati međunarodnu zajednicu da dovede do svršenog čina. „Oni će do kraja marta to da urade i kada to budu uradili, kada budu izbrisali granice, tada će ukinuti takse i reći će – Mi smo spremni da razgovaramo, ali sa drugačije pozicije, sa pozicije ujedinjene Albanije i Kosova“, rekao je Vučić. On je kazao da...