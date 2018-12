Rašković Ivić: Protesti ne mogu da promene vlast, ali šalju jasnu poruku

Beta pre 58 minuta

Potpredsednica Narodne stranke Sanda Rašković Ivić izjavila je da protesti koji se organizuju nekoliko subota zaredom ne mogu da promene vlast, ali da joj šalju jasnu poruku.Ona je za novogodišnje izdanje lista "Blic"rekla da se protesti ne mogu ignorisati čak i ako aktuelna vlast umanjuje broj onih koji se okupljaju."Mi smo tu. Ne mogu nas ignorisati čak i ako nas doktor (Nebojša) Stefanović smanji osam puta, nastavićemo da tražimo oslobađanje medija. To je baza za normalan život. Ako nemate pravu informaciju, ako ne možete da suočite stavove sa vlašću ne možete ništa da popravite i onda je Srbija osuđena na gebelsovsku propagandu koja trešti sa svih televizija. Demokratija je već ubijena, a ovo je ubijanje države", rekla je Rašković Ivić.Ona je kazala da su protesti građanski koji ima političku konotaciju, jer je protiv "ove politike i protiv sunovrata Srbije koja je pretvorena u leš na kojem se goste tzv. političke elite i zvezde JUL-a, SPS i radikala, presvučenih u briselski kostim".Upitana da li očekuju vanredne izbore na proleće 2019. godine ona je rekla da predsednik Srbije Aleksandar Vučič kad god ne zna šta da radi posegne za vanrednim izborima, ali da će ih ako do toga dođe bojkotovati."Mi ćemo ih bojkotovati pa neka ide sa svojom privatnom nameštenom desnicom i sa radikalima koji su od (Slobodana) Miloševića do danas omiljeni opozicionari", rekla je ona.