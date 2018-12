Dodik: Neprihvatljivo što je skup zloupotrebljen

Banjalučka ATV prenosi da je Dodik kazao da okupljanje grupe "Pravda za Davida" niko nije ometao. "Neprihvatljivo što je skup zloupotrebljen, odobrenje za održavanje skupa bilo je za prostor Trga Krajine", rekao je Dodik. On je dodao da je prekoračeno i vreme za održavanje skupa, jer je bio odobren u periodu od 18 do 20 časova. "Građani su sprečeni da slušaju Harisa Džinovića", naveo je Dodik. Navodi se da je on osudio politizaciju, pre...