Cvijanović: Porodica Dragičević pretrpela je užasnu tragediju, institucije moraju da rade svoj posao

Predsednik Republike Srpske Željka Cvijanović ponovo je danas izrazila žaljenje zbog tragedije koju je pretrpila porodica Dragičević i naglasila da svi žele da se dođe do istine i pravde, ali da to ne znači da treba atakovati na policiju Srpske i rušiti imidž gradova. – Institucije treba da rade svoj posao, borba za istinu i pravdu je prioritet i niko normalan ne može reći da mu do toga nije stalo, ali neke stvari moramo posmatrati realnim...