Doček u senci dugih cevi: Proslavu Nove godine u prestonicama EU obeležile neviđene mere bezbednosti (foto, video)

Britanci su u Novu godinu ušli uz tradicionalan zvuk Big Bena, iako je sat bio ugašen već više od godinu dana zbog radova na obnovi kule, prenosi AP. London's Big Ben rings in the New Year as fireworks light up the sky https://t.co/wlauAHNgft — Reuters Top News (@Reuters) 31. децембар 2018. Parižani i turisti okupili su se u Aveniji Jelisejska Polja da proslave novogodišnju noć, pod jakim merama bezbednosti. Paris rings in...