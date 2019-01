NBA: Dončić vodio Dalas do pobede, Džordž i Oklahoma porazila Lejkerse bez Lebrona

Noćas na terenima najjače košarkaške lige nije bilo srpskih košarkaša. Odigrano je devet duela a među zanimljivijim je svakako onaj u kojem je dobru partiju pokazao Luka Dončić. Slovenački reprezentativac je imao zapaženu ulogu u pobedi Dalasa nad Šarlotom rezultatom 112:84. Na samom startu utakmice igrao se egal, to je trajalo do polovine prvog kvartala kada su Mavsi preuzeli vođstvo i serijom poena došli do dvocifrenog plusa već u tom...