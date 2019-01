Telekom Srbija kupio još dva kablovska operatora - "Radijus vektor" i "AVcom"

On je u intervjuu za Blic rekao da ta kompanija očekuje da se u prvom kvartalu ove godine završe i te akvizicije. Kako je rekao, kupovina kablovaca je uslov za realizaciju razvojne strategije "Milion plus", kojom treba da dođu do više od milion korisnika televizije i interneta. Kupovinom je dobijeno 120.000 novih internet i televizijskih korisnika koje je imao "Radijus vektor" i 18.000 koje je imao "AVcom". Upitan može li i ova kupovina...