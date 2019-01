Priveden sin hrvatskog poslanika koji je objavio sliku ustaše sa odsečenom glavom Srbina

Sin poslanika hrvatskog Sabora Josipa Đakića, Ivan Đakić (22) priveden je danas na ispitivanje u policijsku stanicu u Virovitici. On se oglasio nakon saslušanja u Policijskoj upravi Virovitičko-podravske rekavši da "to nije on", te da je "vaspitan da poštuje sve ljude". - To nije moje mišljenje, to nisam ja, vaspitan sam da uvažavam sve ljude i zaista mi nije bila namera da širim govor mržnje - rekao je Djakić mladji, preneo je Mediaservis...