Jokić: Šutiram flouter jer ne mogu da zakucam

Nikola Jokić nastavlja da obara rekorde i da pomera granice. Srpski as je utakmicu protiv Majamija završio sa 29 poena, 11 skokova i 10 asistencija. Tako je došao do 30. tripl-dabla u karijeri. Postao je drugi centar u istoriji kome je to uspelo protiv Majamija. Pre njega je to učinio Vlade Divac igrajući za Los Anđeles Lejkerse 8. januara 1995. godine. Dakle, pre tačno 24 godine. Naravno, najvažniji momenat utakmice bio je na 2,4 sekunde...