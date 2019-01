Tripl-dabl i neverovatan koš Jokića za pobedu Denvera

Srpski centar je četvrti put u sezoni, odnosno 20. u karijeri, meč završio sa tripl-dabl učinkom - 29 poena (11/21 iz igre, 1/2 za tri, 6/6 slobodna bacanja), uz 11 skokova, 10 asistencija i jednu ukradenu loptu za 40 minuta! Nikola Jokic puts the @nuggetsin front with 2.4 remaining! #MileHighBasketball101 #HeatCulture99 MIA basketball on NBALP: https://t.co/L3VurkatG8 pic.twitter.com/ZJV11CWqwS GAME. NUGGETS WIN. Big...