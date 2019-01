Narandžasti meteo-alarm, sneg u većem delu zemlje

U većem delu Srbije danas se očekuju obilnije snežne padavine i značajno povećanje visine snežnog pokrivača, od 10 do 20 centimetara, a u planinskim predelima i stvaranje snežnih nanosa, prognoza je RHMZ-a. Vetar je slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura iznosi od minus pet do minus jedan, a najviša dnevna od minus tri do jedan stepen. U Vojvodini je na snazi žuti meteo-alarm, a u ostatku Srbije narandžasti. Narandžasti...