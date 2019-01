Do Zemlje stigao radio signal iz svemira

Ovo drugi put u istoriji da se radio signal koji je došao do Zemlje, ponavlja. Teorije šta prouzrokuje radio signale sa te udaljenosti svemira, idu od eksplodiranja zvezda koje su na ogromnoj udaljenosti od naše planete, do toga da su u pitanju transmisije koje emituje neki napredniji oblik života, objavio je britanski Independent. Ipak za sada, kao i prvi put kada je do Zemlje došao ponavljajući radio signal, ostaće misterija, jer se radi...