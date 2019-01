Nove žrtve lavine u Austriji! 3 Nemca poginula, za četvrtim još tragaju! Napadalo čak 5 metara snega! (foto, video)

Avalanche in Austrian Alps kills 3 German skiers, leaves 1 missing as Europe struggles to cope with an overabundance of snow https://t.co/ohKzgcY4Po — AP Europe (@AP_Europe) January 13, 2019 Četiri planinara iz Nemačke kretala su se planinom u oblasti Langer Cug kada ih je zahvatila lavina, koja ih je potpuno zatrpala, saopštila je policija. Authorities in Austria have used explosive charges to trigger controlled avalanches after heavy...