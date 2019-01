Vučić: Uvek se konsultujem s Putinom

„Uvek se konsultujem sa predsednikom Putinom i tražim njegov savet. Upoznam ga o tome šta se dešava i ne lažem, kažem istinu. Iako se njemu ne sviđa uvek sve. Mislim da je to jedna od stvari koje Putin veoma poštuje“, rekao je Vučić u intervjuu za agenciju TASS. Vučić je istakao da to poštuje jer je Putin lider velike zemlje, a on male. „Putin pokazuje poštovanje za ovu zemlju i ja sam mu veoma zahvalan zbog toga“, naveo je Vučić. On je dodao...