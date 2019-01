Stefanović: Indicije o određenim licima u vezi sa ubistvom Ivanovića

"Mi sada preko te zemlje Zapadne Evrope, preko njihovih službi, pokušavamo da dođemo do potvrde naših saznanja", kazao je Stefanović za televiziju Prva. 15.01.2019. On je kazao da Srbija mora sačekati da se dođe do dokaza, odnosno da ono do čega su došli srpski organi bude potkrepljeno. Ministar je rekao da se u ovom trenutku ne bi usudio da kaže da zna šta je motiv ubistva, već da samo može reći da ima neke sumnje. Stefanović je kazao da...