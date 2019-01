Dačić: Sednica SB o Kosovu u februaru

Dačić je za televiziju Prva rekao da je predsedavajuća Saveta bezbednosti Ekvatorijalna Gvineja i da je za sednicu u februaru Kosovo stavljeno na dnevni red, te da bi sednica mogla da se održi 7. februara. On je naveo da je stav šefice evropske diplomatije Federike Mogerini da svako rešenje o Kosovu mora da dođe u Savet bezbednosti UN. „Ono što je urađeno do sada ne mora pred SB, ali ako je reč o pokušaju trajnog rešenja, onda će se to vratiti...