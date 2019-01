Stefanović: Mnogo faktora će uticati na odluku o raspisivanju izbora

Komentarišući mogućnost da se na birališta izađe na proleće, Stefanović je izjavio da je to odluka koja će zavisiti od više faktora koji se tiču državnih interesa, Kosova i ekonomije. Kaže da je neobična situacija da izbore ne traže stranke opozicije koje žele da se vrate na vlast, i ističe da je on uvek za to da se proveri volja naroda. 18.01.2019. 18.01.2019. Počele su, kako je primetio, priče da Vučić i vlada nemaju legitimitet. "Hajde...