Izrael traži da damask ne uzvraća na njegove napade! Gađamo iranske mete u Siriji, ne napadajte nas!

Izraelska vojska je upozorila sirijske snage da ne napadaju izraelsku teritoriju i vojsku. By firing towards Israeli civilians, Iran once again proved that it is attempting to entrench itself in Syria, endangering the State of Israel & regional stability. We will continue operating determinedly to thwart these attempts. pic.twitter.com/RBHWeBH7FW — Israel Defense Forces (@IDF) January 21, 2019 U međuvremenu, sirijska drzavna agencija...