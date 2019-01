Vučić: Ne odbacujem izbore, ali odluka je komplikovana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne odbacuje mogućnost i ideju raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, ali da to zavisi od mnogo drugih stvari od ključnog značaja za Srbiju. Vučić je za Radio-televiziju Srbije rekao da je vrh Srpske napredne stranke (SNS) za izbore, ali da to nije stranačko pitanje. "Ta odluka je komplikovana", rekao je Vučić i dodao da će pre donošenja bilo kakvog predloga odluke to razmatrati...