Nema šanse da je iko preživeo: 14 poginulo u požaru na dva tankera u Kerčkom moreuzu, vatra još gori! (video)

"Od šest časova jutros ova operacija je prekvalifikovana sa spasilačke operacije u potragu, jer nema nade da budu pronađeni preživeli", kazao je portparol te agencije, prenosi Tass. Death toll in ship fire near Kerch Strait rises to 14 — source https://t.co/e6BhXp2Ve3 © KerchFM/TASS pic.twitter.com/04akKnuVKC — TASS (@tassagency_en) January 21, 2019 On je naveo da požar još nije ugašen. Od 31 osobe, koliko ih je bilo na oba broda, poginulo je...