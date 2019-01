Oblačno sa kišom, susnežicom i snegom

Duvaće slab i umeren, istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno jak. Jutarnja temperatura od minus dva do jedan, najviša dnevna od nula do pet. U Beogradu danas oblačno, povremeno sa kišom, susnežicom i snegom uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Temperatura bez većeg kolebanja, od nula do...