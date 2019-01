Neredi u Venecueli počeli posle opasne poruke iz amerike! Pens: Maduro je diktator bez legitimnog prava na vlast! Republikanci traže od Trampa da prizna Guaida kao novog predsednika! (video)

Američki potpredsednik je u video-poruci ohrabrivao demonstrante protiv Madura potvrđujući podršku SAD-a opozicionaru Huanu Guaidou. "Nikolas Maduro je diktator bez legitimnog prava na vlast. On nikada nije pobedio na slobodnim i poštenim izborima, a vlast je zadržao smeštajuci u zatvor svakog ko se usudio da mu se suprotstavi", prenosi AP. As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people,...