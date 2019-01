Druga ŽRTVA gripa u Crnoj Gori: Preminuo desetomesečni dečak

PODGORICA- U Crnoj Gori druga žrtva virusa gripa tipa A1. To je desetomesečni dečak iz Ulcinja koji je pre nekoliko dana primljen u Institut za bolesti dece Kliničkog centra u Podgorici. On je u primljen sa ozbiljnim respiratornim problemima, gde su mu se lekari, sve do četvrtka uveče, borili za život. PROČITAJTE JOŠ - PRVA ŽRTVA OVE GODINE: Dečaka (2,5) pokosio grip, drugom (1) se bore za život Pre četiri dana preminuo je dvoipogodišnji...