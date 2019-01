Savez za Srbiju: Vesić je najveća elementarna nepogoda

Beta pre 33 minuta

Savez za Srbiju (SZS) saopštio je danas da gradski menadžer Beograda Goran Vesić "nastavlja sa lažima i zamenama teza", umesto da preuzme odgovornost za katastrofalno upravljanje gradom za vreme snežnih padavina, uključujući nesposobnost da nabavi industrijsku so i zimske gume za Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP)."Jedina istina jeste da je grad do Gorana Vesića uvek funkcionisao. Do Gorana Vesića, građani nikada nisu bili prinuđeni da peške prelaze mostove. Nikada autobusi nisu stajali kao sada. Nikada nisu skraćivane trolejbuske linije kao sada. I nikada Beograd nije bio bez industrijske soli kao sada", navodi se u saopštenju Saveza.U saopštenju se ističe da se "ovako velikom snegu koji blokira život ne raduje niko, ali da će ova elementarna nepogoda proći za dan dva, a Gorana Vesića na čelu Beograda imamo već godinama"."Posledice te činjenice biće mnogo teže nego da nam padne deset metara snega u dva dana", naveo je SZS.Zamenik šefa odborničke grupe Saveza za Srbiju u Skupštini Beograda Nikola Jovanović izjavio je ranije danas da SZS traži hitne ostavke Vesića i gradonačelnika Beograda Zorana Radojičića zbog kolapsa u glavnom gradu."Gradska vlast je juče pre podne uspela da ostane bez industrijske soli, pa su počeli da bacaju običnu so, što je pravi uzrok kolapsa u poslepodnevnim časovima. Noćas su koristili kalcijum hlorid, koji se inače baca samo na temperaturama ispod minus 10", naveo je Jovanović u pisanoj izjavi.Vesić je potom izjavio da jedan od lidera Saveza za Srbiju Dragan Đilas "po svaku cenu hoće da se dočepa glavnog grada".