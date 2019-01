Novosadskog advokata Branislava Travicu prekjuče je nedaleko od njegove vikendice pokušao da ubije muškarac R. B., koji je odmah uhapšen. On je, prema saznanjima "Blica", napao pištoljem Travicu jer "on brani mafiju", prvo je pucao u prazno, a onda je repetirao pištolj, koji je bio napunjen. Travica ga je savladao kada je napadač pokušao da repetira oružje. - Pokušao je da me ubije komšija koga poznajem desetak godina. Ne znam razloge zbog...