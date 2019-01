Šok iz amerike! Tramp zaratio s kinom! Krivične prijave protiv Huaveja, iz Pekinga odmah stigao žestok odgovor!

Kineska vlada pozvala je danas Vašington da "prestane s nerazumnim napadima" ne kineskog tehnološkog giganta Huavej, protiv koje su SAD u ponedeljak podigle krivičnu tužbu za krađu tehnologije i kršenje sankcija prema Iranu. Huavej je negirao da je počinio bilo kakvo krivično delo. Chinese telecommunications equipment manufacturing giant Huawei has been charged with bank fraud, wire fraud, conspiracy to defraud the United States, and theft...