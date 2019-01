Putarine za šlepere i na magistralnim putevima?

Na taj način bi se obezbedio dodatni prihod za "Puteve Srbije" od 70 do 80 miliona evra godišnje, rekao je za TV Prva Drobnjak i podsetio da je trenutni prihod od putarina oko 200 miliona evra godišnje. "Onda ću da popravim sve puteve", istakao je Drobnjak. On je pojasnio da kamioni izbegavaju autoputeve zbog naplate putarina i da idu magistralnim putevima, a da je posebno opterećena Ibarska magistrala. "Urađen je autoput od Ljiga do...