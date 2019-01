Produžen rok za registraciju i predaju oružja

"Videli smo da proces preregistracije oružja neće biti završen do marta ove godine, pa smo predložili vladi Zakon koji će faktički samo produžiti rok za još godinu dana. Vlada je to usvojila i očekujem da će to brzo biti u Skupštini", pojasnio je Stefanović. Istakao je da će to biti poslednje produženje roka i da građani treba da iskoriste priliku i preregistruju oružje, jer će oni koji to ne učine snositi zakonske posledice. "Ima...