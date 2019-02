Vratio se Lebron i umalo tripl-dabl! Lejkersi slomili Kliperse u produžetku, Bobi konačno! Našao se neko ko će da pobedi “Ol star” Voriorse, Baksi ubedljivi u Torontu (video)

Svanulo je i Los Anđeles Lejkersima - vratio se Lebron Džejms! I to posle čak šesnaest utakmica u kojima se oporavljao od povrede prepone, što je najduži period izostanka u karijeri jednog najboljih košarkaša svih vremena... Vratio se Lebron - vratile su se pobede! Doduše, tek posle dodatnih pet minuta igre, ali protiv gradskog rivala Klipersa - 123:120. Do produžetka se došlo posle velike trojke Tobijasa Harisa na 36 sekundi do kraja...