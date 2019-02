Umereno oblačno vreme, temperatura do 17 stepeni

Tokom dana će biti sunčanih perioda, samo na jugozapadu mestimično kiša. Vetar umeren i jak, jugoistočni, na jugu Banata, u Pomoravlju i na planinama sa olujnim udarima. Najniža temperatura od četiri do osam, u košavskom području oko 10, najviša dnevna od 12 do 17. U Negotinskoj Krajini od minus jedan do sedam. U Beogradu umereno oblačno sa sunčanim periodima. Vetar umeren i jak, jugoistočni, povremeno sa olujnim udarima. Najniža temperatura...