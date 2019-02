Tako igra Ol star Jokić, novi tripl-dabl! Bobi Marjanović do dabl-dabla (video)

Već smo zaključili da mu tripl-dabl postaje standard. I Nikola Jokić je to ispoštovao. U trijumfu Denvera nad Minesotom od 107:106, Jokić je opet odigrao fantastičan meč i predvodio svoj tim do pobede. Na parketu je proveo pola sata, a za to vreme upisao je 13 poena, imao je čak 16 skokova i 10 asistencija. Ponovo je Jokić igrao poput plejmejkera na poziciji centra, imao je 10 uspešnih dodavanja, ubijao je Minesotu uručivanjem šuterima...