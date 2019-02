Tramp šalje armiju od 4.000 vojnika na granicu s Meksikom: Da zaustavimo pokušaj invazije ilegalaca!

Američki predsednik Donald Tramp je 31. januara najavio u svom tvitu uskoro razmeštanje još američkih snaga na granicu sa Meksikom kako bi se „zaustavio pokušaj invazije ilegalaca“. More troops being sent to the Southern Border to stop the attempted Invasion of Illegals, through large Caravans, into our Country. We have stopped the previous Caravans, and we will stop these also. With a Wall it would be soooo much easier and less expensive....