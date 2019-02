ATP lista: Sedmica br. 237

Minule sedmice na muškoj strani tenisa nije bilo turnira zbog obaveza igrača u Dejvis kupu, te praktično nije došlo do pomeranja na ATP listi, naročito u samom vrhu. A to znači da je Novak Đoković započeo svoju 237. sedmicu kao prvi reket sveta, a najbliži pratioci su mu Rafael Nadal i Aleksander Zverev. Srpski teniser je i dalje jedini "dvocifren" na listi pošto samo on ima preko 10.000 bodova, to jest tačno 10.955. I kako sada stvari...