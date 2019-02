Pelegrini: Klop je navikao da pobeđuje golovima iz ofsajda

Beta pre 1 sat

Trener fudbalera Vest Hema Manuel Pelegrini rekao je da njegov kolega iz Liverpula Jirgen Klop navikao da pobeđuje golovima iz ofsajda, posle utakmice u Premijer ligi.Vest Hem i Liverpul odigrali su sinoć u Londonu nerešeno 1:1. Liverpul je poveo golom Sadio Manea, na dodavanje Džejmsa Milnera koji je bio u ofsajdu, a izjednačio je Antonio i sprečio "crvene" da pobegnu na pet bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Mančester siti.

Takođe, ofsajd je trebalo da bude dosuđen kod napada Liverpula u završnici utakmice, kada je šansu za pobedu propustio Divok Origi.



"Odigrali smo nerešeno pošto smo primili gol iz ofsajda. Nismo izgubili pošto je Origi promašio, a takođe je bio u ofsajdu. Gol i ta šansa su očigledne greške linijskog sudije", naveo je Pelegrini, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).



Pelegrini je nezadovoljan suđenjem, a prisetio se i utakmice koja je odigrana pre šest godina, kada je Borusija Dortmund, koju je tada predvodio Klop, pobedila Pelegrinijevu Malagu sa 3:2 u četvrtfinalu Lige šampiona, sa dva gola u nadoknadi vremena. Pobedonosni gol je postignut kada su četvorica igrača Borusije bila u ofsajdu.

"Klop je navikao da pobeđuje golovima iz ofsajda. Pobedio me je kada sam bio u Malagi, sa golom sedam metara u ofsajdu, pa mislim da nema zbog čega da se žali", rekao je on.



Upitan o šansama Liverpula na sinoćnjoj utakmici, Peelgrini je rekao:"Postigli su gol iz jednog metra u ofsajdu, a u poslednjem minutu Origi je ispred linijskog sudije bio metar u ofsajdu".



"Pre utakmice sam rekao da zbog naših navijača treba da pobedimo, ali i da pomognemo Mančester sitiju i to je moj klub. Možda se to nije svidelo treneru Liverpula", rekao je Pelegrini, koji je svojevremeno trenirao Siti.

Liverpul je prvi sa 62 boda, a Siti ima tri boda manje na drugom mestu. Totenhem je treći sa 57 bodova.



Klop je rekao da je na sudiju uticala greška kod gola Liverpula. On je posle utakmice na ulasku u tunel razgovarao sa sudijama.



"Čuo sam da je bio ofsajd i siguran sam da je sudija to znao. Sudije su ljudska bića i to razumem, ali nisam razumeo tokom utakmice, jer tada nisam znao da je bio ofsajd. Ne radi se o pritisku, već o uživanju u situaciji u kojoj smo se našli. Imamo 62 boda, izgubili smo jednu utakmicu u prvenstvu, što je vrlo pozitivno", rekao je Klop.