Zapadne zemlje pozdravile smanjen broj sastanaka SB UN o Kosovu

Predstavnici zapadnih zemalja članica Saveta bezbednosti UN pozdravili su postignut dogovor da se smanji broj sednica Saveta posvećenih Kosovu i ponovili stav da bi Unmik trebalo da počne da se povlači, sa čim se Rusija i Kina ne slažu.Predstavnica Velike Britanije Karen Pirs rekla je na sednici SB UN u četvrtak da se situacija "dramatično" promenila na Kosovu od kada je Unmik tamo došao, da je ta međunarodna misija odigrala važnu ulogu u promovisanju mira i stabilnosti u regionu ali da Kosovo više nije zemlja sukoba i sve više je integrisano u međunardonu zajednicu."Sa današnjim dogovorom koji smo uspeli da postignemo o učestalosti sastanaka, da smanjimo broj sastanaka, učinili smo korak srazmeran tipu problema koji Kosovo predstavlja, dozvoljavajući Savetu da se koncentriše na teže sukobe", rekla je Pirs na sednici SB UN na kojoj je razmatran tromesečni izveštaj generalnog sekretara UN o radu Unmika.Kako je dogovoreno pre sednice, ove godine tri sastanka biće posvećena Kosovu, a 2020. dva.Pirs je rekla da treba osigurati i da Unmik bude potpuno prilagođen situaciji na terenu.Ona je izrazila žaljenje što su se tenzije između Beograda i Prištine podigle u tromesečnom periodu koji je razmatran u izveštaju generalnog sekretara i pozvala političke vođe da se uzdrže od podsticanja tenzija i podela.Kosovo i Srbija, kako je rekla, imaju sreće da je EU ponudila da pomogne u dijalogu u okviru koga mogu da ostvare napredak ka deklarisanoj želji da se integrišu u Uniju."Apelujemo na političke vođe u Beogradu i u Prištini da uvide šansu koju im pruža dijalog uz posredovanje EU i da krenu napred kao jednaki i susedi. Pozivam ih da pokažu dobru volju u dijalogu", rekla je ona.Pirs je ponovila da Velika Britanija ima prava kao nezavisna država da razvija sopstvene oružane snage i da po oceni britanskih stručnaka rezolucija 1244 ne sprečava to.Predstavnik SAD Džonatan Koen pozdravio je dogovor Saveta da se smanji broj sastanaka o Kosovu, ponovio raniji stav da Unmik treba da se prilagodi situaciji pošto je ostvario svoj mandat. Pozvao je generalnog sekretara da pokrene izlaznu strategiju za Unmik.SAD podržavaju dijalog pod pokroviteljstvom EU i smatraju da je ostvarljivo da se postigne dogovor 2019, rekao je američki ambasador. Pozvao je Kosovo da odmah ukine takse i rekao da normalizacija odnosa treba da bude prioritet za obe zemlje.Sada je vreme da se osigura stabilna budućnost za Kosovo i Srbiju i za Zapadni Balkan, dodao je Koen.Predstavnik Nemačke je rekao da je Savet bezbednosti našao dobro rešenje u smanjenju frekvencije sastanaka o pitanju Kosova, takođe je uz pohvalu rada Unmika ocenio da bi neke od zadataka mogle da preuzmu ili kosovske ili druge međuanrodne institucije i da je vreme da se ponovo proceni Unmik.On je ukazao da je Kosovo ostvarilo ogroman napredak od 1999. godine.Po njegovoj oceni dijalog o normalizaciji odnosa važan je za evropsku perspetivu Kosova i Srbije. Pitao se kako to da Kosovo ovodi tarife na robu iz Srbije i BiH, a želi da postane član EU koja nema tarife, i dodao da je to protivno evropskoj perspektivi i pozivao kosovske vođe da ukinu tarife.Takođe se pitao kako Srbija čiji se predsednik zalaže za slobodnu trgovinu na Balkanu ne dozvoljava kosovskim proizvodima da uđu u zemlju i poručio da je to takođe protivno srpskom nastojanju da postane član EU. Takođe je rekao da je nastojanje Srbije da se povuku priznanja nezavisnosti Kosova suprotno njenom nastojanju da postane član EU.Podržao je dijalog Prištine i Kosova i rekao da Nemačka ne podržava korekcije granica, da ne veruje da to doprinosi rešenju i da to može da destabilizuje region.Francuska predstravnica rekla je da je jasno da je Kosovo ostvarilo napredak i da treba da se udvostruče napori da se promoviše bezbednost u regionu.Ona je pozdravila dijalog Beograda i Prištine uz podrušku EU i posredovanje visoke predstavnice EU Federike Mogerini.Nekoliko incidenata je uticalo na dijalog uključujući uvođenje taksi na robu iz Srbije, rekla je francuska ambasadorka i ponovila je zahtev da se te takse ukinu ili suspenduju i promoviše trgovina u oba smera.Francuska poziva obe strane da pokažu političku volju za komprmis u dijalogu što bi bio veliki korak ka stabilizaciji Zapadnog Balkana rekla je ona i pozvala obe strane da se uzdrže od izjava ili mera koje bi mogle da ugroze tu normalizaciju.Evropska budućnost Kosova i Srbije zavisi od njihovih vođa i to se može osigurati normalizaciojm odnosa, ocenila je francuska ambasadorka.Ruski ambasador pri UN Vasilij Nebenzja je rekao da deli stav ministra Ivice Dačića o zabrinutosti za situaciju na Kosovu.Rekao je da ne prihvata da se Kosovo isključi sa agende Saveta bezbednosti i da to ostaje glavni forum na kome to pitanje treba raspravljati."Situacija u regionu je ekstremno nestabilna i može u svakom trenutku da izmakne kontroli", rekao je Nebenzja on i dodao da Kosovo ostaje kolevka nestabilnosti i izvor tenzija u regionu.On se pitao da li bi kosovske vođe mogle da rade to sve što rade bez podrške spolja. Rekao je da je uvođenje taksi i dalje na snazi, i da su pozivi SAD i EU da ih ukinu ignorisani.Takođe je ponovio da je odluka o transformaciji kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku kršenje rezolucije 1244.Po njegovim rečima ruski stav o Kosovu je nepromenjen, Rusija smatra da Beograd i Priština treba da postignu održiv i uzajamno prihvatljiv sporazum koji kasnije mora da odobri Savet bezbednosti. Po njegovim rečima samo tako će se postići stabilnost na Balkanu.Osvrnuo se na izjavu premijera Kosova Ramuša Haradinaja da prekida veze sa Unmikom navodeći da je to flagrantno kršenje rezolucije Saveta bezbednosti i kritikovao predstavnike drugih zemalja što to nisu ni pomenuli.Ruski ambasador je rekao da učestvovanje Prištine u multinacionalnim strukturama može da bude samo preko Unmika i da je potrebno da Unmik pažljivo prati situaciju na Kosovu.Predstavnik Kine rekao je da je situacija na Kosovu uglavnom stabilna ali da se Kosovo suočava sa "kompleksnom dinamikom".On je ocenio da uvođenje taksi na robu iz Srbije ne vodi dijalogu i nije u skladu sa rezolucijom 1244. Pozvao je obe strane da se uzdrže od akcija koje bi mogle da zaoštre situaciju i spreče odgovarajuće rešenje kosovskog pitanja.Po oceni predstavnika Kine rezolucija 1244 je dobra osnova za kosovsko pitanje, i dve strane treba da postignu rešenje kroz dijalog.On je rekao da Kina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i pohvalio njene pokušaje normalizacije kosovskog pitanja kroz dijalog. Takođe je rekao da Kina podržava Unmik u primeni svog mandata i promovisanju rešenja pitanja Kosova.