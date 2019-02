Angela Merkel potvrdila: Članice EU postigle dogovor o Severnom toku 2!

"Što se tiče gasne direktive, postigli smo sporazum i to je bilo moguće zato što su Nemačka i Francuska blisko sarađivale", izjavila je Merkel na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Malija Ibrahimom Bubakarom Keitom. Merkel confirms EU deal on Nord Stream 2 pipeline https://t.co/pCYzVpkdyB via @Reuters pic.twitter.com/iqCX8eGy5Z — Dan Popescu (@PopescuCo) February 8, 2019 Prethodno su mediji preneli da Pariz namerava da...