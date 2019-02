MUP: Uhapšen zbog pretnji Sergeju i Branislavu Trifunoviću

Kako je saopštio MUP, on je osumnjičen da je putem društvene mreže Fejsbuk uputio pretnje predsedniku Pokreta slobodnih građana Sergeju Trifunoviću i njegovom bratu Branislavu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, dodaje se u...