Vaterpolisti Zvezde napadnuti u Splitu

Četvorica vaterpolista Crvene zvezde napadnuti su danas na splitskoj Rivi u jednom kafiću, prenose hrvatski portali.Kako se navodi, njima su u jednom kafiću prišli huligani i zatražili da skinu klupske majice, a do većeg sukoba nije došlo, pošto su trojica vaterpolista pobegla, a jedan je skočio u more.

Vaterpolisti Crvene zvezde danas bi u Splitu trebalo da igraju protiv Mornara.



Srpski mediji prenose da su među napadnutima Miloš Maksimović i golman Aleksandar Kralj koji je skočio u more.



"Primili smo dojavu, po izlasku na mesto događaja nismo zatekli napadače, a momka koji je skočio u more smo prevezli do hotela da se presvuče i u toku je razgovor u kojem ćemo utvrditi detalje", poručili su iz splitske policije.