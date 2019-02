Nadahnuti Lendejl, leteći Si, jaka odbrana… Partizan u partiji sezone slomio Budućnost za treće mesto

Meč Partizana i Budućnosti su mnogi nazvali utakmicom za treće mesto. Ona je na kraju pripala Partizanu s devet poena razlike (76:67), ali to ne znači automatski da su crno-beli treći na tabeli. Sada Budućnost i Partizan imaju isti broj pobeda, a bolji međusobni skor ima Partizan. Ako crno-beli dobiju sve do kraja imaju u džepu treće mesto. Najmanje. Možda mogu crno-beli i do drugog, ako dođe do eventualnog kiksa Cedevite i “kruga” tri...