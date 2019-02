U petak do 8 stepeni; vikend sunčan i topliji

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -1 do 3, najviša dnevna od 3 na jugoistoku do 9 stepeni na severu Srbije. Sutra, kažu meteorolozi, čeka nas umereno oblačno i suvo vreme, uz slab do umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna oko 8 stepeni. U subotu ujutru i pre podne mestimično magla ili niska oblačnost, koja će se u nižim predelima ponegde zadržati duže, a od...