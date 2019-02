Vučić: Na Kosovu i u Albaniji dramatično raste podrška ujedinjenju Albanaca

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da među Albancima na Kosovu i u Albaniji "dramatično" raste podrška projektu njihovog ujedinjenja i dodao da "nema iluzija" da će na talasu te podrške političari u Prištini i Tirani nastaviti sa politikom čiji je krajni cilj ujedinjenje Kosova i Albanije.Vučić je novinarima u Minhenu gde učestvuje na međunarodnoj konferenciji o bezbednosti, komentarišući nedavnu izjavu albanskog premijera Edija Rame da Kosovo smatra delom Albanije, rekao da su učestale izjave političara u Tirani i Prištini o albanskom ujedinjenju "politika a ne trenutna nervoza ili hir"."Razumem šta je politika, ako neko deset puta nešto izjavi onda znate da je to politika. U Albaniji i na Kosovu dramatično raste podrška ujedinjenju, sa 35 odsto na Kosovu i oko 40 odsto u Albaniji ona je porasla na 72 do 75 odsto. I jedni i drugi rade na ujedinjenju na talasu te podrške, što dodatno doprinosi stvaranju tenzija u regionu", ocenio je predsednik Srbije.Govoreći o susretima koje je imao u Minhenu, Vučić je kazao da je "naročito zadovoljan" razgovorima koje je vodio sa poslanicima Bundestaga iz stranke Angele Merkel."To su ljudi koji su apsolutno za nezavisno Kosovo ali smo imali otvoren, konkretan razgovor u kom sam prvi put čuo najoštriju osudu priča o Velikoj Albaniji. Oni poštuju što je Srbija pouzdan partner, slušali su naše stavove jer znaju da nećemo uraditi ništa neodgovorno", rekao je Vučić.On je dodao da je sa američkim kongresmenima vodio "težak" razgovor, prvenstveno u vezi slučaja Bitići."Na tome je insistirao kongresmen Eliot Engel, poznati albanski lobista. Ja osuđujem taj strašan zločin i trudimo se da pronađemo dokaze ali ne možete nekog da procesuirate samo zato što mislite da je kriv ili ste to pročitali u štampi. Dobro je ipak da i tako razgovaramo na otvoren i iskren način o našim razmimoilaženjima", kazao je predsednik Srbije.Komentarišući izjavu predsedavajućeg Predsedništva BiH Milorada Dodika da će u slučaju da Sarajevo pokrene inicijativu za promenu imena Republike Srpske, Banjaluka predložiti da se pored imena RS stavi crtica i dopiše - zapadna Srbija, Vučić je kazao da razume da Dodik želi da kaže da niko nema pravo da menja ime Republike Srpske."Ime Republika Srpska je Ustavom garantovano. To je Dejtonska kategorija, kategorija Ustava BiH. Siguran sam da će tako i ostati", rekao je Vučić.