U sredu pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni

Vetar slab i umeren, na istoku i jak severozapadni. Jutarnja temperatura od -5 do 4 C, najviša od 12 do 15 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu ujutro u nižim delovima grada magla i slab mraz. Pre podne pretežno sunčano, posle podne prolazno naoblačenje, ali će se zadržati suvo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 3, na periferiji -2 C, najviđa oko 13 C. Vrema za sedam dana - do 27. februara:...