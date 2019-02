Putinovo upozorenje: "Ako Vašington razmesti rakete u Evropi, ciljaćemo Ameriku"

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je u obraćanju Federalnoj skupštini da je Rusija spremna da se brani ako Vašington odluči da razmesti projektile u Evropi. On je rekao da će SAD u tom slučaju biti meta ruskih raketa. Putin je izjavio da Rusija neće prva razmestiti rakete u Evropi, ali da će, ako SAD to učine, Moskva to shvatiti kao pretnju. - U tom slučaju Moskva će biti prinuđena da razmesti naoružanje kako bi mogla da gađa ne...