Haradinaj: Stav Srbije etnička podela, Mogerini vodila tajni dijalog

„Stav Dačića nije nov, on je još jednom potvrdio da je zvanični stav Srbije dakle etnička podela, ali to je ono što je ranije prouzrokovalo tragedije na Balkanu. Želje vođa da stvaraju države i da uključe sve iste zemlje u jednu državu, dakle jednoetničku državu i to je prouzrokovalo tragediju u prošlosti, to što smo mi videli na Balkanu, izjavio je kosovski premijer posle sednice vlade. Haradinaj je optužio visoku predstavnicu EU za...