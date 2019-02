Klop žali zbog mirne mreže protivnika, Kovač priznao da su igrači Bajerna simulirali

LIONEL Mesi plus Mohamed Salah plus Robert Levandovski plus Luis Suarez... jednako je nula. Toliko vrhunskih golgetera je sinoć bilo na dva terena u Engleskoj i Francuskoj u prvim mečevima osmine finala Lige šampiona, ali gledaoci nisu videli ono što je najzanimljivije u fudbalu - loptu u mreži: Liverpul - Bajern 0:0, Lion - Barselona 0:0. "Redsi", koji su u grupnoj fazi pred domaćim navijačima savladali sva tri rivala, PSŽ (3:2), Crvenu...