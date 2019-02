Kraj za Lacio u LE: Sevilja ide dalje

Sevilja će igrati u osmini finala Lige Evrope, Lacio se vraća u Rim. To je epilog prvog meča drugog po rangu evrospkg takmičenja. Jedina utakmica koja se igra danas je pripala španskom timu. Oni su kod kuće golovima Ben Jedera u 20. i Sarabije u 78. minutu došli do pobede (2:0). Meč su obeležila i dva crvena kartona, Vaskeza (60. minut) na jednoj i Marušića na drugoj strani (71. minut). Sergej Milinković-Savić je igrao do 56. minuta kada ga...